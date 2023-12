Tchad : le collectif des Hussier-commissaires de justices en instance de nomination (CHNJIN),rappelle le gouvernement de révoir sa position

Maître Nandingar Ndoh, qui est le président du groupe, souligne que le métier d'HCJ est une profession libérale sous la tutelle du ministère de la justice, qui s'occupe des droits Humains.



La loi n°002/PCMT/2022 portant statut des HCJ en République du Tchad régit les conditions et les modalités de nomination des HCJ.



Le président du collectif des Hussier-commissaire met l'accent sur la réalité d'une attente prolongée de plusieurs candidats postulant après avoir terminé leur stage professionnel depuis 2009.



La loi n°002/PCMT/2022 du 15 mars portant le statut des HJC en République du Tchad, qui est une loi "spéciale", ne prévoit pas le critère de genre (parité homme-femme).



Le collectif des Hussier-commissaire a informé l'opinion nationale et internationale qu'en cas de non satisfaction, des mesures importantes seront prises et que le gouvernement de transition sera le seul responsable de tout ce qui se passera après.