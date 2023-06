Tchad : le commandant de la GNNT Abakar Choua Allahi élevé au rang de général de corps d'armée

Le général Abakar Choua Allahi a une carrière militaire remarquable et a exercé des responsabilités importantes au sein de l'armée tchadienne.



Le général Abakar Choua Allahi, originaire de la province de l'Ennedi Ouest, a été installé le 27 août 2021 à la tête de la GNNT. Sa carrière militaire a été marquée par des promotions et des responsabilités croissantes. Après avoir rejoint le service militaire en 1983, il a suivi une formation militaire au Zaïre (actuelle République démocratique du Congo) de 1987 à 1989. En raison de son dévouement à protéger l'intégrité territoriale, il a été promu au grade de commandant en 1996, lieutenant-colonel en 1998 et général de brigade en 2007.



Au fil des années, le général Abakar Choua Allahi a occupé plusieurs postes de commandement dans différentes provinces du Tchad. Il a notamment été commandant du bataillon Commando à Abéché de 1991 à 1993, commandant du centre d'instruction de la GNNT à Moussoro de 1995 à 2002, et commandant du centre d'instruction à Mongo en 2002-2003. Il a été décoré de l'Ordre de Discipline au Garde Républicaine en 2003 et nommé commandant de la Garde Républicaine 2ème adjoint en 2004.



Par la suite, le général Abakar Choua Allahi a occupé plusieurs postes importants, tels que coordonnateur de la Direction Générale de Services de Sécurité des Institutions de l'État (DGSSIE) et coordonnateur du centre d'instruction du Tchad. Il a été nommé successivement dans différentes zones, dont Moussoro, Sarh et Faya.