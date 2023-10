Tchad : le commandant de la GNNT du Salamat se distingue par ses bonnes œuvres

Cet officier bénéficie d'une grande admiration chez les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs de la province. Cette admiration à son égard, résulte de ses multiples interventions et de sa détermination à briser l’insécurité dans la localité, afin de démanteler les réseaux de fauteurs de troubles qui perturbent la quiétude sociale.



Pour les communautés, l'officier est un homme d'ordre et de principe. Les représentants des communautés, le qualifient à un artisan de la paix sociale, qui a su faire preuve de loyauté dans son service, tel que retracé par le président de transition Mahamat Idriss Deby.



Parmi ses actions, ils citent la construction du camp de la GNNT à d’Am-Timan, et les locaux servant de grande utilité aux officiers de la Garde nationale dans la ville d'Am-Timan. Il veille avec rigueur et attention sur le comportement et la loyauté de tous les éléments de la GNNT de sa circonscription.



Le colonel Barkayi Koré s’est fait distingué par sa disponibilité à répondre aux urgences sécuritaires, son stratégie de promouvoir la cohésion sociale entre les éleveurs et les agriculteurs. Il a initié une stratégie de mobilité pour la protection de la faune sauvage et des aires protégées.



Les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs, le félicitent et honorent sa bonne volonté d’être au service de la nation Tchadienne.