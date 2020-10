Tchad : le complexe scolaire Nelson Mandela célèbre la réussite de ses bacheliers

Le complexe scolaire Nelson Mandela a organisé samedi une cérémonie de remise attestations de reconnaissance aux élèves admis au baccalauréat session d'août 2020.



La cérémonie s'est déroulée au sein de l'établissement dans le 5ème arrondissement de N'Djamena, en présence des parents élèves et de plusieurs invités.



Moussa Abdel-Karim Nanai, fondateur du complexe scolaire Nelson Mandela, a adressé ses remerciements aux enseignants et a félicité les élèves pour leur courage malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.



"Vous, vous êtes sacrifiés corps et âme. Je vous souhaite bon vent et beaucoup de courage pour le reste du parcours universitaire", dit-il.