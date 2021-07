Tchad : le concombre, un aliment aux multiples bienfaits pour la santé

De son nom scientifique, cucumis sativus, le concombre est une plante potagère herbacée, rampante, de la même famille que la calebasse africaine, le melon etc. C’est botaniquement un fruit consommé comme un légume. Sur les étals des marchés, de juillet à août, le concombre, communément appelé « marara ana miskine », est vendu devant les ciné-clubs, les bars, au bord de la route, à vil prix. Certains jeunes le consomment pour calmer leur faim, nous a confié Mahamat, d’autres pour un passe-temps, explique Maxime : « nous mangeons en groupe, parce que c’est vendu par des jeunes filles ».



Le concombre est l’un des légumes les moins caloriques, riche en eau (96%). C’est ce qui lui confère des vertus diurétiques et drainantes, il participe au bon fonctionnement du transit intestinal. Le concombre serait également un calmant naturel (anti-stress et anxiété). Selon un magazine de santé, quelques raisons sont avancées pour manger régulièrement le concombre. De nombreuses études ont été menées sur les vertus de concombre.



Grace à ses nutriments, il permet la multiplication des cellules pancréatiques cancéreuses, il limite les risques de cancer ovaires, du sein, de l’endomètre et de la prostate. En mangeant du concombre, cela apporte des composés anti- inflammatoires qui apaisent les irritations de peau. Par ailleurs, il permet de réduire le gonflement des paupières.

La consommation régulière, avec des aliments riches en vitamine en D, permet de diminuer le risque de fractures, en augmentant la densité des os. Il est aussi riche en potassium et en vitamine K, et contribue au bon maintien du la santé cardiovasculaire. Sa partie la plus riche en nutriment se trouve dans la peau et les grains, et pour pouvoir les consommer en entier, il faut soigneusement les laver. L’on a toujours dit que la santé n’a pas prix. Alors, si un concombre de 100 FCFA peut apporter une contribution à l’organisme, il faut en profiter. A bon entendeur, salut !