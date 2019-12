Tchad : le conseil du barreau reçu à la Présidence

Le Président de la République Idriss Déby a reçu mardi matin, une délégation conduite par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Tchad, Me. Athanase Mbaigangnon, afin d'échanger sur le 34ème congrès de la conférence internationale des barreaux (CIB) qui s'ouvre demain.



L'événement se tiendra du 4 au 6 décembre à N’Djamena.



Le président de la conférence internationale des barreaux, Me. Elie Elkaim et le bâtonnier du barreau tchadien, Me. Athanase Mbaigangnon ont expliqué au chef de l'Etat les enjeux de cette rencontre : la justice et la sécurité, a expliqué la Présidence.



Le barreau du Tchad, régit par la loi n° 033 du 5 novembre 1996, compte à ce jour 246 avocats dont 32 femmes.