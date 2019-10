Tchad : le conseil sous-préfectoral du MPS de Mongo installé

Les membres du conseil sous-préfectoral du MPS de Mongo, dans la province du Guera, ont été installés ce samedi soir à la place de l’indépendance de la ville.



La cérémonie a été présidé par le secrétaire exécutif départemental, Hissein Tadjadine, en présence du préfet du département du Guera et des autorités civiles et militaires.



Le président du comité d'organisation, Bachar Saleh, a remercié les délégations venues de différents villages de Dar Dadjo. Il leur a souhaité un bon séjour.



Le nouveau secrétaire exécutif de la commune rurale de Mongo, Tahir Hamit, a adressé ses sincères remerciements à tous ceux qui ont bien voulu porter leur choix sur sa modeste personne en le nommant à la tête de cette structure.



Il a sollicité le concours de tous les militants pour accomplir sa noble tâche.



Une motion de remerciement à été adressé au député Moussa Khadam, au ministre de la justice Djimet Arabi et au secrétaire général provincial du MPS, Tatoumle Dago pour leur soutien financier et moral pour la réussite de cette cérémonie.



Le secrétaire exécutif départemental du MPS, Hissein Tadjadine a appelé les membres du conseil nouvellement installés à se mettre au travail car dit-il, il n’y a pas de temps à perdre. Il a déclaré officiellement installé le bureau exécutif du conseil de la commune rurale de Mongo.