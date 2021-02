Tchad : le conseiller du chef de l’État fait un plaidoyer au Sud

Après différentes interventions des autorités locales et celui des responsables du MPS dans les deux localités respectives, le conseiller spécial du chef de l’État, par ailleurs chef de mission, s’est tout d’abord réjouit de l’accueil qui leur a été réservé, avant de faire sa communication. Son message est axé sur la paix, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Mahamat Saleh Brahim a encouragé les populations des deux localités à “soutenir la politique du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, chef de l’Etat qui depuis 31 ans, consacre sa vie pour le bien-être des populations Tchadiennes à travers ses multiples œuvres de développement et aussi en garantissant la paix et la stabilité aux Tchadiens”.



Le conseiller spécial du chef de l’Etat a conseillé aux populations de voter le moment venu, le candidat du MPS, si elles désirent l’émergence du Tchad et particulièrement celui de leur localité, mais aussi que les nombreux chantiers de développement entamés par le chef de l’Etat se poursuivent dans l’intérêt de tous. À l’endroit des chefs de canton et autres chefs traditionnels, le général Mahamat Saleh Brahim conseille d’être en harmonie avec l’administration et non des opposants et rebelles vis-à-vis de l’administration publique.