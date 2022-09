Tchad : le dialogue "n'est ni synonyme de faiblesse ni d'impuissance", Dr. Haroun Kabadi

"Le dialogue est un élément fondamental de la gouvernance politique. Il n'est ni synonyme de faiblesse, ni synonyme d'impuissance. Bien au contraire, il traduit une force de caractère, une marque de courage politique, de dépassement de soi et de grande valeur morale", a estimé Dr. Haroun Kabadi.



D'après lui, la tenue du dialogue national "marque une étape historique et déterminante de la vie politique et sociale du pays, dans sa quête permanente de la paix, la stabilité, l'unité nationale et la réconciliation nationale". Le dialogue permettra à "tous les fils du Tchad de débattre de tous les problèmes qui sapent le vivre-ensemble et la paix".



Dr. Haroun Kabadi a ajouté qu'un regard rétrospectif et sans complaisance doit être jeté sur le Tchad d'hier et d'aujourd'hui, sur les "faiblesses institutionnelles, les erreurs du passé, la gouvernance politique, sociale, économique et culturelle".