Tchad : le directeur de la gendarmerie en mission d'inspection au Salamat

L'objectif principal de ce déplacement est d'évaluer la mise en œuvre des mesures prises par le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général d'armée Mahamat Idriss Deby Itno pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens.



Au cours de ce déplacement sur le terrain, le directeur général de la gendarmerie a constaté avec satisfaction l'application de ces mesures qui sont entre autres, la levée des barrières de contrôle à l'intérieur du pays, l'interdiction de la détention d'armes de guerre par les civils et militaires non autorisés, et le renforcement de l'autorité de l'État.



Ce mardi 14 décembre, Djonta Marcel Hoïnati a présidé une réunion de travail au cours de laquelle, la situation sécuritaire a été largement évoquée. Il a justifié que la province du Salamat est relativement calme ces derniers temps. Par la même occasion, il a encouragé l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de la sécurité, les exhortant à maintenir le cap.