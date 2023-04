Tchad : le directeur de la gendarmerie en mission de sécurité à Mangalmé

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Ismat Issakha Acheik, est en mission de sécurité au Guéra pour faire face à la situation qui continue de déstabiliser la population de Mangalmé.



Suite à cette tension, le général de division Ismat Issakha Acheik a rencontré les responsables des forces de défense et de sécurité, les chefs coutumiers, les leaders de la société civile et politique, ce 31 mars 2023, dans la salle de réunion du Projet RePER de Mongo. L'objectif de cette rencontre est lié à l'insécurité dans la province du Guéra, en particulier à Mangalmé, en vue d'envisager des pistes de solution définitive.



Le gouverneur de la province du Guéra, Dr Adoum Forteye Amadou, a expliqué l'importance de cette mission qui vise à garantir le bien-être de la population de Guéra, en particulier celle de Mangalmé en ces temps difficiles. Il a ensuite invité les uns et les autres à collaborer avec le directeur général de la gendarmerie en lui fournissant toutes les informations nécessaires pour mener à bien cette mission.



Les leaders religieux sont particulièrement interpellés pour passer le message de la cohabitation pacifique, de la cohésion sociale et de la nécessité de vivre ensemble, afin que la paix règne à Mangalmé et au Tchad en général.



Plusieurs intervenants ont exprimé leur disponibilité à accompagner le directeur général de la gendarmerie nationale dans cette noble mission.



Le général Ismat Issakha Acheik installera son quartier général à Mangalmé dès ce samedi.