Tchad : le directeur général de la Gendarmerie inspecte les légions en province

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Ismat Issakha Acheick, a entamé une tournée provinciale dans le but de renforcer la sécurité dans les différentes régions du pays.



Au cours de cette tournée, il a séjourné en milieu de semaine à Mongo pour une visite de travail et d'inspection au sein de la légion n°5. Il a ensuite poursuivi sa tournée à Abéché, où il a effectué une visite de travail et d'inspection au sein de la légion n°4.



Lors de ses différentes rencontres, le directeur général de la Gendarmerie nationale a mis en garde ses forces contre les arnaques, et a rappelé l'importance de respecter les droits des citoyens.



Le président de Transition a en effet donné des instructions fermes dans ce sens. Le général de division Ismat Issakha Acheick a également rappelé que les gendarmes n'ont pas le droit de prélever une taxe sans remettre un reçu AF à un citoyen en cas d'infraction.



La tournée provinciale du directeur général de la Gendarmerie nationale s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité dans le pays. Les tournées de ce type permettent également de sensibiliser la population et de renforcer le lien entre les autorités et les citoyens.