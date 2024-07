Tchad : le divorce rapproche-t-il ou éloigne-t-il les enfants de leurs pères ?

Le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie. Il éloigne l'enfant de son père, et parfois le rapproche de sa mère.



À N'Djamena, certains jeunes manquent de responsabilités, et se lancent très tôt dans le mariage. Un mariage qui ne fera d'ailleurs pas long feu et qui se soldera par le divorce. Ce dernier engendre, en effet des nombreuses conséquences, tant pour les conjoints que pour les enfants. Le divorce agit également de façon direct et indirect sur le présent et l'avenir de l'enfant.



Quelques fois, il le prive de l'amour, de l'attention et d'affection paternel. Plusieurs femmes divorcées se sont exprimées, en avouant : « de nos jours, le divorce est devenu un phénomène très récurrent qui touche presque bon nombre de couples mariés. Il laisse derrière lui des conséquences souvent très graves pour nos enfants et mêmes pour nous. Nos enfants grandissent loin des yeux de leurs pères. Chose qui affecte énormément leur vie ».



Pourtant, la loi prévoit en effet un motif validé pour divorcer. La séparation des époux dérive généralement de l'adultère et de la violence physique ou mentale. Les causes de séparation d'un couple marié sont très diverses et sont propres à chaque couple.



L'infidélité, les violences conjugales et les discordes rendent difficiles la vie de couple, et entraînent souvent une rupture. Il est donc temps pour ramener l'ordre. Le gouvernement tchadien doit adopter la loi portant sur le divorce, et s'intéresser de plus près aux enfants éloignés de leurs parents.



Par ailleurs, le ministère de la Femme doit sensibiliser les femmes dans le domaine du leadership en cas de divorce, et créer aussi une commission apte et compétente pour réduire le taux actuel de divorces.