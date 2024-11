Tchad : le festival Yan Guirbé lance officiellement ses activités

À travers une conférence de presse organisée ce 06 novembre 2024 dans les locaux du CFOD, le comité d'organisation du festival Yan Guirbé a lancé officiellement, en prélude à l’événement qui se déroulera du 23 au 30 novembre 2024 à Sarh.



Le festival vise à promouvoir la culture du grand Moyen-Chari. Cependant, il est à noter que c'est un évènement culturel de grande envergure visant à célébrer, promouvoir la richesse du grand Moyen-Chari, rassembler la population locale et les visiteurs pour découvrir, apprécier et participer aux différentes activités mettant en valeur les traditions, l'art, et la cuisine du grand Moyen-Chari.



La manager du festival Yan Guirbé, Myriam Djermah Ouaïddo, souligne que l'objectif du festival, c'est pour mettre en valeur les traditions ancestrales et culturelles qui font la richesse du grand Moyen-Chari.



Elle indique que lors de ce festival, il y aura exposition de la culture traditionnelle, la danse, le chant traditionnel, la foire traditionnelle et une compétition qui confrontera les 14 communautés du Moyen-Chari.