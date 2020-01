Tchad : le général Abakar Abdelkérim Daoud prend la tête de l'état-major des armées

Le général de division Abakar Abdelkérim Daoud a été nommé jeudi par décret du chef de l'Etat, à la tête de l'état-major général des armées. C'est sur un officier aguerri que le chef de l'Etat Idriss Déby fait appel pour réajuster la stratégie militaire face aux attaques répétées de Boko Haram dans la province du Lac.



Fin décembre 2019, le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général Mahamat Abali Salah, a expliqué que l'armée tchadienne va "passer à une vitesse offensive" plutôt qu'une action défensive dans le bassin du Lac Tchad.



Le général de division Abakar Abdelkérim Daoud a occupé plusieurs postes stratégiques à des commandements militaires et sécuritaires. Cet ancien commandant au sein de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'Etat (DGSSIE) a également été à la tête de la Gendarmerie nationale, et de l'état-major de l'armée de terre.



En 2006 et 2008, lors d'attaques rebelles, le général Abakar Abdelkérim Daoud est à la tête de la Gendarmerie nationale. Il mène plusieurs offensives sur le front.



Le 10 juillet 2012, il est appelé à d'autres fonctions, remplacé de son poste de chef d'état-major général des armées 2ème adjoint par le général de brigade Ali Maide.



Un mois plus tard, le 9 août 2012, l'officier Abakar Abdelkérim Daoud et trois autres généraux -dont le CEMGA sortant- sont cassés du rang de général de division au rang de général de brigade, par décret du président Idriss Déby. L'officier Abakar Abdelkérim Daoud retrouvera plus tard son rang de général de division, avant d'être élevé jeudi au rang de général de corps d'armée.



Il sera installé dans les prochains jours à son nouveau poste par le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général Mahamat Abali Salah.