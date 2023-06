Tchad : le général Idriss Dokony se dit victime d'injustice et affirme ne plus se reconnaître dans l'armée

Le Général de Brigade Idriss Dokony Adiker, vétéran des forces armées tchadiennes, a récemment adressé mi-n’ai une lettre au Ministre des Armées, le Général d'Armée Daoud Yaya Brahim, avec une copie au président de transition. Dans cette correspondance, le Général Dokony Adiker sollicite sa mise en disponibilité pour une durée de deux ans, renouvelable une fois, correspondant à sa mise à la retraite selon les dispositions de l'Ordonnance 002/PT/2023 datée du 13 janvier 2023. Il a finalement été mis à la retraite par un décret du 13 juin 2023.



Le Général Dokony Adiker soulève plusieurs motifs justifiant sa demande de mise en disponibilité. Il rappelle son parcours militaire remarquable, débutant dès son recrutement en tant qu'enfant soldat par le Frolinat en 1978, à l'âge de treize ans, dans le but de défendre une cause juste. Il évoque également son engagement au sein du premier Contingent Militaire Tchadien envoyé au Zaïre en 1984, où il a suivi une formation de prestige au Centre de Formation Commando et à l'École de Formation et d'Application des Troupes.



Le Général Dokony Adiker met en lumière ses accomplissements académiques, notamment l'obtention du Brevet d'Étude Militaire Supérieur (BEMS) et du Diplôme d'Étude Militaire Supérieur (DEMS) à l'École Militaire de Paris, reconnue sous le nom d'École de Guerre. De plus, il souligne sa formation en géopolitique et géostratégie au Centre d'Étude Stratégique Africain (CESA) à Washington DC, aux États-Unis, une opportunité rare pour un officier africain.



Cependant, le Général Dokony Adiker affirme qu'il a été victime d'injustices au cours de sa carrière. Malgré sa promotion au grade de Général de Brigade par décret en juin 2007, il observe que la majorité de ses camarades de promotion ont été promus au grade de Général de Corps d'Armée, voire d'Armée pour certains, alors que lui-même n'a pas bénéficié de telles promotions.



Dans cette lettre, le Général Dokony Adiker exprime son sentiment de ne plus se reconnaître dans l'Armée qu'il a servie avec loyauté et dévouement. Il demande donc au Ministre des Armées de lui accorder sa mise en disponibilité, afin de lui permettre de tourner définitivement cette page de sa vie qui a consommé toute sa jeunesse. Le Général Dokony Adiker souligne qu'à ce jour, il totalise quarante-cinq années de service effectif au sein des forces armées.