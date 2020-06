Tchad : le général de brigade Ahmat Koussou Moursal dégradé et radié par décret

Au terme du décret n°1221 du 09 juin 2020, le général de brigade Ahmat Koussou Moursal (ID: 92852033) des Forces Armées et de Sécurité est cassé au grade de soldat de 2ème classe, et rayé des effectifs des Forces armées et de sécurité.



"L'intéressé n'aura pas droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatoire", selon le décret du chef de l'État.



Le décret intervient quelques jours après la publication d'une lettre ouverte adressée au chef de l'État sur les réseaux sociaux.