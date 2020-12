Tchad : le gouvernement condamne les "conflits sanglants" au Batha et Ouaddaï

Le gouvernement a condamné fermement dimanche les conflits sanglants survenus la veille dans la province du Batha, ainsi que ceux qui ont eu lieu au Ouaddaï ces derniers jours.



Un conflit intercommunautaire meurtrier a fait plusieurs morts à Achiguek, dans le département d'Assinet, province du Batha, "à cause des revendications sur des portions de terre", explique le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene.



Un autre conflit a fait une dizaine de morts cette semaine, à une vingtaine de kilomètres d'Abéché, au Ouaddaï.



Ces conflits "mettent à mal la cohésion sociale et la quiétude des populations", indique le ministre.



Une trentaine de morts en quelques jours



24 personnes sont mortes dans les affrontements au Batha, a annoncé dimanche le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes Mahamat Ismaël Chaïbo qui s'est rendu sur les lieux de l'incident en présence du gouverneur de la province du Batha, le général Beïnando Tatola, ainsi que des responsables administratifs et militaires.



La délégation ministérielle a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a réuni les parties en conflit.



Récemment, des violences entre éleveurs et agriculteurs ont fait une vingtaine de morts au Mayo Kebbi Est.



La conférence épiscopale a exprimé vendredi son inquiétude, appelant le chef de l'État à s'investir davantage pour trouver des solutions.