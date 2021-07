Tchad : "le gouvernement de transition continue à travailler sur le bien-être des populations"

Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a assuré vendredi que la question du désenclavement est une priorité du gouvernement de transition. Il a lancé la première phase des travaux de construction des ouvrages d'aménagement des routes du Nord-Est long de 1117 km, à la sortie d'Abéché.



"Il y a la possibilité d'assurer le bien-être des populations par la création d'emplois, la circulation des biens et des personnes, la possibilité de créer des richesses mais également dans un contexte de dialogue national inclusif, la route est un moyen de brassage des populations. C'est un projet qui favorise le développement du Tchad dans son ensemble", s'est félicité Pahimi Padacké Albert.



"C'est un premier pas, il n'est pas le dernier. Ce genre de pose de première pierre se fera sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement de transition, tout en gérant les questions de paix et de stabilité, continue à travailler sur le bien-être des populations", a indiqué le chef du gouvernement.



Pahimi Padacké Albert a appelé les populations à avoir confiance en leur pays et regarder vers l'avenir.



Les axes concernés par cette première phase sont : Abéché - Biltine - Arada - Kalaït - Fada - Itou - Kaoura - Amdjarass (axe 1) ; Abéché - Amzoer - Guéréda - Amnaback - Iriba - Ourba - Amdjarass (axe 2) ; Amdjarass - Bahaï - Tiné - Amnaback (axe 3) ; Biltine - Matadjana - Bakaoré - Iriba - Tiné (axe 4).