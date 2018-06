Tchad : le gouvernement plaide en faveur d’un dialogue social pour une solution apaisée

Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, Ali Mbodou Mbodoumi, a fait, ce lundi 25 juin 2018, à son bureau, un point de presse relatif à la crise sociale qui paralyse les activités dans tous le secteur public. Le gouvernement, à travers ce point de presse, en appelle à la prise de conscience de chaque travailleuse et travailleur. Il invite les partenaires sociaux au dialogue en vue de sortir de cette situation compromettante pour le Tchad.



Selon le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi, dans le souci de préserver la paix sociale durable, le gouvernement est toujours disposé à dialoguer et à négocier sur des bases réalistes. Il se dit formellement instruit par les plus hautes autorités de la République à l’effet de poursuivre les négociations avec les partenaires sociaux, évidement après la reprise du travail dans les meilleurs délais. « Donnons la possibilité à nos enfants de finir l’année scolaire et passer les examens de fin d’année en toute sérénité. Donnons aussi à notre population la possibilité d’aller se faire soigner. C’est en étant sur le lieu de travail que le fichier de la solde peut également être suivi et assaini. Travaillons donc ensemble parce que nous ne pouvons réussir qu’ensemble », a recommandé le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi.



Par conséquent, le ministre en appelle à la reprise effective du travail pour chaque travailleuse et travailleur du secteur public.