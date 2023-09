Tchad : le gouvernement promeut la participation des jeunes aux processus de prise de décision

Selon le représentant de l'UNICEF au Tchad, Jaque Boyer, cet événement s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations intergénérationnelles en vue d'encourager la participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et pacifique. Ce projet est financé par le Secrétariat des Nations Unies pour la consolidation de la paix.



Ce projet, d'une durée de deux ans, poursuit un double objectif. D'une part, il vise à accroître la participation des jeunes, tant filles que garçons, en les dotant des compétences nécessaires pour jouer un rôle actif dans la consolidation de la paix, notamment en période de transition politique où les questions de paix et d'inclusion sont au cœur des débats.



De son côté, la secrétaire d’État au Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Fatimé Boukar Kossei, a rappelé que le pays est en période de refondation. Elle a souligné les efforts conjoints du gouvernement, des partenaires et des représentants de la société civile impliqués dans la réalisation de ce projet. L'objectif est de renforcer l'environnement institutionnel favorable à la participation des jeunes filles et garçons aux mécanismes de prise de décision, en promouvant la gouvernance inclusive et le dialogue entre la jeunesse et les acteurs des institutions publiques.



La participation et l'implication des jeunes dans les instances de prise de décision sont au cœur des préoccupations majeures du gouvernement de la République du Tchad. L'opportunité de ce forum pour réfléchir à ce qui doit nous unir, et non nous diviser, en vue de l'avenir d'un Tchad paisible, réconcilié avec lui-même et prospère, que nous souhaitons tous, est inestimable.



Les jeunes sont venus de quatre provinces : Sarh, Bongor, Mongo et la ville de N'Djamena. Ce forum se déroulera sur une durée de trois jours, du 11 au 13 septembre 2023.