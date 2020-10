Tchad : le gouvernement rencontre les syndicats pour éviter la grève

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a rencontré mardi au Palais présidentiel la plateforme syndicale revendicative.



La rencontre devait avoir lieu hier, lundi, mais a été repoussée à aujourd'hui suite à des imprévus. Elle a eu lieu en présence notamment du ministre de la Fonction publique et du ministre des Finances.



Cette rencontre fait suite à l'appel à la grève lancé par les travailleurs. La Plateforme syndicale revendicative a appelé lundi à observer une grève d'avertissement de trois jours allant du 27 au 29 octobre avec un service minimum dans les hôpitaux sur toute l'étendue du territoire national.



Kalzeubé Payimi Deubet estime que la grève n'a pas lieu d'être sachant que les points de revendication sont progressivement satisfaits et que les parties doivent aboutir à un pacte social. Il évoque également le paiement avant décembre des frais de transports.



Selon le porte-parole Barka Michel, les syndicats (UST, CIST, SYNECS et SYMET) ont constaté que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements contenus dans l'accord du 9 janvier 2020, notamment la levée du gel des effets financiers des avancements et reclassements, et le paiement des frais de transport de 2016 et 2019.



La plateforme syndicale revendicative informe qu'elle va revenir vers sa base pour rendre compte et adopter une position commune sur les actions à venir.