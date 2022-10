Tchad : le gouvernement suspend 5 organisations dont Les Transformateurs, PSF et Les Patriotes

Les Transformateurs, le Front populaire pour la fédération (FPF), le Parti socialiste sans frontière (PSF), Les Patriotes (LP), Al Takhadoum, le Rassemblement pour la justice et l'égalité des tchadiens (RAJET) et le Parti des démocrates pour le renouveau (PDR) sont suspendus pour troubles à l'ordre public et à la sécurité de nature à porter atteinte à la sureté de l'État et au bon fonctionnement des institutions.



Les locaux desdits partis politiques sont fermés durant la période de suspension.