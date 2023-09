Tchad : le gouvernement veut agir face aux "graves dysfonctionnements dans les communes"

Le ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance a présenté une communication sur les graves dysfonctionnements constatés dans les communes du Tchad. Il a notamment évoqué les problèmes liés aux conseils élus depuis 2012 et aux comités de gestion des communes de moyen exercice.



Ces problèmes, tels que la mauvaise gestion et les querelles au sein des conseils communaux, entravent le développement local et le bien-être des populations.



Le Conseil des ministres a autorisé le ministre à appliquer strictement la Loi et à étudier chaque situation au cas par cas, en prenant les mesures appropriées pour résoudre ces dysfonctionnements.