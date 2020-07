Tchad : le gouverneur Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye installé à la tête du Logone Occidental

La province du Logone Occidental a un nouveau gouverneur. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce mercredi matin à la place de l’indépendance de la ville de Moundou. C’est le directeur général du ministère de l’Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Goundoul Vikama qui a installé Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye dans ses nouvelles fonctions.



Après 14 mois passés à la tête de la province du Logone Occidental, Dago Yacoub passe le bâton de commandement à Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye. La cérémonie a vu la présence des responsables et chefs des services publics, parapublics et privés ainsi les chefs de services de défense et de sécurité de la province.



Dans son discours de circonstance, le gouverneur sortant du Logone Occidental Dago Yacoub a remercié tous ses collaborateurs pour la franche collaboration dont il a bénéficié, avant de faire le bilan de son séjour à la tête du Logone Occidental.



Le directeur général du ministère de l’Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Goundoul Vikama, dans son mot d’installation, a exhorté le nouveau gouverneur à suivre les pas de son prédécesseur qui n’a pas démérité, avant de rappeler à Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye la mission qui l’attend.



Le nouveau gouverneur de la province du Logone Occidental Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye a remercié le chef de l’État pour la confiance placé en lui, avant de dire qu’il donnera le meilleur de lui-même pour le bon fonctionnement de sa circonscription administrative.



C’est par décret n° 1525 du 9 juillet 2020 que Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye est nommé à la tête de la province du Logone Occidental. Il remplace Dago Yacoub qui est nommé à la tête de la province du Guéra par le même décret.