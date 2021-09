Tchad : le gouverneur du Batha entame une tournée

S’adressant à la population d'Assinet, le gouverneur Djimta Ben-Dergon a demandé à la population laborieuse d'Assinet de cultutiver la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble pour le développement socio-économique du département.



Le gouverneur s’est également exprimé sur le respect de l’autorité de l’État, le recouvrement des recettes, la protection de l'environnement, la santé et la scolarisation des enfants à l'école.



Après le meeting, le gouverneur a rencontré les autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles. Des orientations et conseils axés sur la politique du gouvernement de transition et la bonne marche de l’administration ont été donnés par le gouverneur.



Hassan Djidda Hassan, Assinet.