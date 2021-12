Tchad : le gouverneur du Borkou sollicite l'implication des cadres du MPS pour le développement

La rencontre s'inscrit dans le cadre de sa série de prise de contact avec les différentes couches sociales de la place.



Le secrétaire général du MPS du Borkou, Abdallah Djemil, rassure le gouverneur que le MPS apportera sa contribution pour le développement du Borkou. Il a évoqué quelques difficultés primordiales qui entravent le progrès de la province. Ce sont entre autres : la tracasserie douanière qui pousse les véhicules en provenance de la Libye à emprunter d'autres axes au lieu de passer par Faya, l'application précaire de l'autorité de l'État, l'arrêt perpétuel du fonctionnement de la justice à Faya laissant certains présumés condamnés perdurer dans les cellules et le faible débit du réseau de téléphonie mobile.



Le gouverneur du Borkou, le général de corps d'armée Hassane Saleh Algadam Aldjinedi, a sollicité leur concours dans le cadre du développement de la province et a promis de tout mettre en ordre.



Le secrétaire général provincial du parti a affirmé que le MPS au Borkou, à travers ses différentes structures, est uni et derrière le Conseil militaire de transition (CMT).