Tchad : le gouverneur du Kanem en visite à Mondo pour promouvoir le développement local

Le gouverneur du Kanem continue sa visite de la province et a fait une halte à Mondo, chef-lieu du département du Kanem-Sud. La population de Mondo a chaleureusement accueilli le Gouverneur ainsi que sa délégation ce dimanche 12 mars 2023.



Dès son arrivée, le gouverneur a organisé un grand meeting pour promouvoir la paix et le vivre-ensemble, des conditions essentielles pour le développement socio-économique local. Il a également encouragé la population à cultiver l'esprit de travail bien fait, qui est un gage de liberté économique et de développement local réussi.