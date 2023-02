Tchad : le gouverneur du Kanem exhorte les autorités à respecter les horaires de travail

Dans ce communiqué, le gouverneur a exprimé son regret de constater le non-respect des horaires de travail et des règles régissant la carrière des fonctionnaires et agents de l'État depuis son arrivée. Il a également souligné l'importance de faire respecter les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux pour donner l'exemple à ses collaborateurs.



Le gouverneur a rappelé que les horaires de travail sont fixés de 7h30 à 15h30 avec une pause de 12h30 à 13h tous les jours ouvrables, sauf le vendredi, qui se termine à midi. Il a exhorté les autorités à suivre ces horaires de travail strictement pour garantir l'efficacité et la qualité des services publics.



Ce communiqué est un appel à la responsabilité pour les responsables de la province du Kanem, qui doivent veiller à ce que les horaires de travail soient respectés pour le bien-être et le bénéfice de la population. Le gouverneur a insisté sur l'importance d'assurer la qualité des services publics pour répondre aux besoins de la population de la province du Kanem.