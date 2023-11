Tchad : le gouverneur du Kanem reçoit un puissant générateur pour l'électrification de Mao

Cette cérémonie a eu lieu le lundi 6 novembre 2023, en présence des autorités locales et du chef de la station SNE Mao, Ali Inbi Ali.



Ce geste salvateur s'inscrit dans la vision du président de transition, démontrant l'engagement du Chef de l'État à apporter des solutions efficaces et adaptées pour la province du Kanem.



Le gouverneur du Kanem a adressé un appel aux responsables de la Centrale de Mao, les exhortant à prendre grand soin de ce générateur afin d'assurer une alimentation électrique constante, essentielle pour le dynamisme des activités économiques locales et le bien-être de la population.



Le générateur entrera en service dans les prochains jours, marquant ainsi une avancée significative dans le secteur de l'électrification de la province.