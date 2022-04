Tchad : le gouverneur du Kanem rencontre les jeunes leaders et les femmes

Le gouverneur du Kanem a rencontré les leaders jeunes et les femmes à Mao, ce matin à la salle du gouvernorat, en présence du secrétaire général de la province, Satadjim Succès Noël et des autorités militaires.



À l'ordre du jour de la rencontre : le problème de la cherté de la vie, résultat de la flambée des prix des denrées alimentaires, la question de l'usage civique d'internet et la problématique de la jeunesse du Kanem.



S'adressant aux leaders, le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim a demandé « leur accompagnement afin de permettre aux autorités provinciales de mieux assurer la sécurité de la population ». Mais il leur a aussi instruit « la franchise », sans laquelle, a précisé le gouverneur, « rien ne marche ».



S'agissant des jeunes, le numéro 1 du Kanem les appelés à « s'éveiller », scolarisés ou pas, et à « ne pas croire à ce qui est dit sur les réseaux sociaux ». En recommandant à ses visiteurs du jour à « parler sans tabous » et à « se départir des idées archaïques », il a tenu à les rassurer que le Kanem est « une province de paix » et prescrit aux jeunes d'éviter « la quête de l'intérêt individuel ».



Lui emboîtant le pas, le secrétaire général de la province, Satadjim Succès Noël a interpellé la société civile sur « la maîtrise de son rôle » et demandé qu'elle se tienne auprès des autorités pour « les aider au quotidien dans leurs actions ».



Jeunes leaders et femmes ont, à leur tour, relevé certaines préoccupations à leurs hôtes du jour. Notamment, celles relatives à la mise sur pied d'un comité de suivi sur la vie chère, le recrutement par affinité dans certaines ONG, les problèmes de l'eau et de l'électricité, le manque d'emploi des jeunes, la flambée des prix des denrées alimentaires, à l'exemple du sac de sucre dont le prix au marché oscille entre 37 000 et 40 000 FCFA.

Des revendications que le gouverneur Ousman Brahim a pris soin de noter, afin d'y apporter des solutions les plus efficaces.