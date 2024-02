Tchad : le gouverneur du Kanem renouvelle l’autorisation du comité de vigilance contre le vol de bétail

En vue de lutter contre le vol de bétail, un comité de vigilance du Kanem a été mis en place le 18 mars 2020. Il a pour objectif primordial de lutter efficacement contre le vol de bétail notamment, en dénonçant les voleurs de bétail, leurs complices ainsi que les présumés complices des voleurs, en vue de les confier à l'administration pour répondre de leurs actes devant la justice.



Le comité de vigilance du Kanem œuvre également en sensibilisant la population sur les méfaits du vol tout en prônant le vivre-ensemble.



Ainsi, conformément à la demande de fonctionner du 25 janvier 2024, le gouverneur de la province du Kanem renouvelle le comité de vigilance de la province du Kanem pour dénoncer les infractions des voleurs de bétail, meurs complices et l’abattage clandestin des animaux.



À cet effet, le comité de vigilance est tenu de dénoncer les voleurs et leurs complices auprès des autorités locales, seules habilitées à agir en cas de nécessités avérées. Il s’agit également d’informer les forces de défense et de sécurité, seules autorisées engager la poursuite des voleurs.