Tchad : le gouverneur du Logone Occidental rencontre le comité intérimaire de Moundou

Installé le 6 novembre 2023, le comité de gestion intérimaire de la ville de Moundou a eu une réunion de prise de contact avec le gouverneur de la province du Logone Occidental Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh et ses proches collaborateurs.



Initiée par le numéro un de la province, cette rencontre a pour objectif, non seulement de féliciter l’équipe intérimaire de la commune, mais aussi de lui rappeler les défis qui l’attendent.



Représentant l’autorité de tutelle de la commune de Moundou, le secrétaire général du département de Lac Wey, Tordibaye Ngaourba n’a pas manqué de rappeler les maux qui ont conduit à la dissolution du conseil municipal sortant.



Le gouverneur Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh demande au comité intérimaire, d’apprendre des erreurs du passé et de travailler en équipe pour donner une nouvelle image à la commune de Moundou.



Le comité intérimaire de la commune de Moundou est nommé par arrêté n°44 du 2 novembre 2023, signé du ministre de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et de la bonne Gouvernance. Il est constitué de 31 membres, avec à sa tête Guelmbaye Bienvenu.