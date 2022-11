Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari met de l'ordre dans le Lac Iro

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ousmane Brahim Djouma a effectué la semaine dernière, une série de visites de contact dans le département du Lac Iro. Le 29 octobre 2022, dans l'après-midi, il a accordé des audiences aux autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles, religieuses, femmes et jeunes, ainsi qu’à quelques partis politiques du département du Lac Iro.



Lors de ces échanges, le général Ousmane Brahim Djouma n'est pas passé par quatre chemins pour demander à ces derniers, plus précisément aux autorités administratives, civiles et militaires, ainsi qu'aux chefs de canton, de doubler d'efforts en matière de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble.



Ceci dans le but de stopper les différents conflits communautaires qui mettent à mal la quiétude des paisibles citoyens du département du Lac Iro. Le général Ousmane Brahim Djouma a attiré l'attention des neufs sous-préfets du département qui s'absentent de leurs postes de responsabilité et s'ingèrent dans les conflits : ils doivent cesser immédiatement avec ce désordre.



Le gouverneur indique qu'il est là pour faire régner la paix et la justice, dans les quatre départements du Moyen Chari. Le 30 octobre 2022, le gouverneur de la province du Moyen-Chari et toute la délégation qui l'accompagne se sont rendus aux villages Bebolo et Koutou Nguima dans la sous-préfecture de Roro, où des conflits ont eu lieu. Il a compati avec les victimes et interpellé certaines autorités qui attisent les conflits.



Après avoir écouté plusieurs parties, le gouverneur Ousmane Brahim Djouma a donné des instructions fermes aux responsables militaires, afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.



Le sous-préfet par intérim de Roro, Youssouf Chaad, a été suspendu de ses fonctions pour incompétence. La sous-préfecture de Roro sera gérée provisoirement par le maire de la ville de Roro, Abdelaziz Moussa Atcha.