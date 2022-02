Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari s'exprime sur le massacre de Sandana

​Dans sa communication, Ali Ahmat Akhabache a d’abord au nom du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, du gouvernement et en son nom personnel présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées de Sandana. Il a ajouté que ces évènement malheureux survenus le mercredi 9 février 2022 et qui ont causé la mort de 13 personnes dans le village de Sandana, sous-préfecture de Koumogo, département du Barh-Koh, province du Moyen-Chari, ont attristé tout le monde.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari précise que lorsque les évènement se sont produit aux environs de 15 heures, ils ont aussitôt fait parvenir sur le terrain six véhicules des forces de défense et de sécurité afin de sécurisé les lieux et calmer la situation.



Le gouverneur de poursuivre qu’actuellement, les autorités sont en train de travailler pour créer un environnement propice pour que la population puisse vivre en paix. Déjà sept personnes sont mises à la disposition de la justice et les recherches sont en cours pour mettre la main sur les autres.



​Ali Ahmat Akhabache demande à la population du Moyen-Chari, notamment les forces vives, les associations des jeunes, le comité des sages, les organisations des femmes, les partis politiques et les médias de soutenir les autorités administratives locales, le gouvernement de Transition, le Conseil militaire de transition et son chef pour assurer la paix et la sécurité dans la province du Moyen-Chari en particulier et sur l’ensemble du territoire nationale en général.