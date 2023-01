Tchad : le gouverneur du Ouaddaï présente ses voeux à la population

Après avoir pris part aux côtés du président de transition à l'inauguration de l'aéroport international d'Amdjarass, le gouverneur a regagné Abéché.



Juste après son arrivée, il a tenu à sa résidence une rencontre avec les autorités administratives et militaires de son ressort territorial du Ouaddaï.



Dans ses voeux, le gouverneur a émis le souhait de voir tourner la page sombre des conflits inter-communautaires survenus au Ouaddaï.



À ses collaborateurs, le gouverneur a préconisé d'éviter de gaspiller la vie en courant derrière les acquisitions futiles. "Nous devez protéger nos âmes des impuretés du désir satanique afin d'offrir notre vie au seigneur", a-t-il indiqué.



Le gouverneur a invité les uns et aux autres à véhiculer le message de la paix, du vivre-ensemble, de l'amour du prochain et de la cohabitation pacifique qui sont le pilier d'une harmonie sociale.