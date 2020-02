Tchad : le journal N'Djamena Hebdo va célébrer ses 30 ans d'existence

Le journal N'Djamena Hebdo va célébré ses 30 ans d'existence. Le coordinateur du comité d’organisation Dr. Yemadji Ndiekhor l'a annoncé lundi matin à la Maison des médias.



"Ndjamena-Hebdo a été créé en octobre 1989, sous l’effroyable régime dictatorial d'Hissene Habré qui lui imposait, à ses débuts, une ligne exclusivement tournée vers les informations à caractère publicitaire et sportif", a expliqué Dr. Yemadji Ndiekhor.



Les premiers dirigeants et journalistes de Ndjamena-Hebdo ont osé couvrir l’actualité politique de l’époque. La couverture des élections législatives de 1989 a été perçu comme une intrusion par les autorités gouvernementales qui ont interpellé les responsables du journal.



Avec la chute du régime d’Hissene Habré et profitant du vent de la démocratie, le journal a fait le choix d’une ligne éditoriale axée sur la promotion des droit humains et de la démocratie. Il a connu des mutations et une évolution qui lui ont donné sa notoriété.



La célébration du trentenaire de Ndjamena Hebdo, pionnier de la presse libre au Tchad, marque la consécration de l’engagement de ses fondateurs et du travail des équipes qui l’ont animé.



Ndjamena Hebdo conforte également sa place de journal indépendant dont la vocation est de promouvoir une expression plurielle des idées, des opinions, en vue de l’enracinement du débat démocratique et de la bonne gouvernance au Tchad.



La date retenue pour commémorer cet anniversaire est le 26, 27 et 28 mars 2020. Plusieurs activités seront organisées durant ces trois jours : des participations à des plateaux radiotélévisés, une journée portes-ouvertes des locaux du journal, des rencontres d’échanges avec le grand public et des partenaires, une conférence-débat, une exposition photos et une vente des reliures.