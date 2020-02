Tchad : le khalife de la Tidjania rend visite à la famille du défunt Imam Hissein Hassan

Le khalife général de la confrérie Tidjania, le cheikh Sidi Ali Bel Arabi a rendu visite hier nuit à la famille du défunt Imam Hissein Hassan Abakar.



Il a été accueilli par les enfants du défunt Imam, dont Fayçal Hissein Abakar, et des membres de la confrérie Tidjania venus nombreux pour la circonstance.



Le khalife était accompagné par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Khatir Mahamat Issa, ainsi que de quelques membres de l'institution.



Après le dîner officiel, la visite s'est clôturée par une invocation pour la stabilité du pays et la pérennité des bonnes relations de coopération entre le Tchad et l'Algérie.