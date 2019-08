Tchad : le maire d'Abéché rencontre les rakchamans et clandomans

Le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Adam a rencontré mercredi matin le syndicat des conducteurs de rakcha et moto-clandos.



Il a donné des orientations "précises" face à la situation d'état d'urgence, a constaté Alwihda Info.



Le maire a expliqué aux conducteurs de ces engins qu'ils ont la permission de travailler mais il leur a demandé de régulariser les papiers des rakcha et moto-clandos.



Il a appelé ces transporteurs à ne pas violer les textes de l'Etat et à respecter le couvre-feu de 21 heures à 6 heures imposé par l'état d'urgence.



Les conducteurs de rakcha ont protesté ce matin contre le paiement de nouvelles taxes.