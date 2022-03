Tchad : le maire de N’Djamena annonce des mesures face aux incendies

Le maire de N’Djamena, Ali Haroun, a rencontré ce 7 mars, dans la salle du Conseil Municipal, les délégués des commerçants, ceux des marchés et les responsables de la Police municipale, pour une importante communication à la suite d’incendies répétitifs dans des marchés, informe la mairie.



"A l'allure où vont les choses, si rien n'est fait nos opérateurs économiques vont tout perdre'', a informé le maire qui a déclaré que cette situation préoccupe les plus hautes autorités.



Après des rencontres à différent niveau de l'État, des mesures sont prises pour assurer la sécurité des marchés. Il s'agit de :

- fermer les marchés à 17h30 ;

- doter les sentinelles et gardiens des boutiques se trouvant au sein des marchés des badges pour les identifier en cas de contrôle inopinée des agents de la police municipale ;

- sensibiliser les commerçants sur le branchement électrique de leurs boutiques et sur la vente et l'utilisation des bouteilles de gaz à intérieur des marchés ;

- installer des extincteurs dans chaque boutique ;

- installer des caméras de surveillance dans les marchés ;

- libération des voies aux sapeurs pompiers par les usagers ;



Le maire a laissé entendre que le Gouvernement a décidé d'exonérer les taxes sur l'importation des extincteurs pour encourager les commerçants à se doter de cet important appareil. Il a invité les délégués des commerçants à sensibiliser les autres sur ces mesures pour que leur application soit effective. Car la sécurité est une affaire de tous.