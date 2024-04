Tchad : le manque d'eau fait réagir les autorités provinciales du Salamat

Cette visite au Centre secondaire d'exploitation de la Société tchadienne des eaux (STE), intervient dans le cadre de la gratuité de l'eau, rendue publique par les plus autorités du pays. Depuis la prise de la décision, la ville d'Am-Timan manque d'eau, le robinet ne coule pas et le cri d'alarme lancé par la population continue de s'accentuer.



Selon le chef de Centre de la STE, Djonyabo Wadika Albert, son service ne rencontre aucun problème. Le carburant est disponible, les générateurs tournent bien et les pompes fonctionnent normalement. Pour lui, ce souci est dû à une mauvaise utilisation de l'eau par les consommateurs.



Le gouverneur du Salamat rejette cette affirmation et réagi autrement face à la situation pour annoncer la mise en place d'une commission qui va s'en charger de solutionner ce problème lié à la mauvaise gestion de l'eau dans la ville.