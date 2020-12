Tchad : le message à la Nation du chef de l'État prévu à 20h

Le président Idriss Deby s'adressera ce jeudi 31 décembre 2020 à la nation pour son traditionnel message de voeux à l'occasion du nouvel an. Son message sera retransmis par la Télévision et Radio nationale ce soir, plus précisément à 20 heures, et relayé par les médias.



Le dernier message à la nation du chef de l'État remonte au 14 avril 2020 suite à la pandémie de coronavirus. Idriss Deby s'est également exprimé le 24 mars 2020, toujours dans le cadre de la crise sanitaire.



L'année dernière, Idriss Deby a axé son message du nouvel an sur la paix et la cohabitation pacifique, en mettant en garde les "vendeurs d'illusions qui voudraient faire imploser la concorde nationale". Il avait rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, remercié les partenaires, évoqué la menace terroriste au Sahel, et les défis liés au développement, au progrès et à la modernité. Le président avait également émis le souhait que le scrutin se tienne au premier semestre 2020, avant de rassurer les fonctionnaires sur leurs revendications pour atténuer la crise sociale.