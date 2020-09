Tchad : le ministère de l’Environnement assainit le CEG de Toukra

Dans le cadre de la pérennisation de l'édition 2020 de la semaine nationale de l'arbre et des Journées d'actions citoyennes, le ministère de l'Environnement et de la Pêche a effectué samedi une opération d'assainissement et de plantation d'arbres au CEG de Toukra, dans le 9ème arrondissement de N'Djamena.



Brahim Mahamat Djamaladine, ministre de l'Environnement et de la Pêche, a déclaré que son département ministériel est en train de jouer sa partition.