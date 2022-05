TCHAD Tchad : le ministère de la Santé et la Banque Mondiale organisent un atelier sur le FBP

Par Abakar Adoum N'gaye - 17 Mai 2022





Dans l’optique de démarrer le processus de contractualisation des acteurs de mise en œuvre du financement basé sur la performance (FBP), le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale et la Banque Mondiale, et à travers le projet de renforcement du système de santé au Tchad, organisent du 16 au 20 mai 2022, un atelier de relecture du manuel FBP et des annexes de mise en œuvre d’un FBP et d’élaboration des business plan des acteurs, au profit de 60 participants au centre Etoile de Ndjamena.



Ce projet devra permettre de capitaliser les résultats et les acquis des interventions du financement basé sur la performance (FBP), dans l’optique non seulement de les consolider, mais aussi dans une perspective de mise en échelle. Il permet aussi de promouvoir le respect du choix du patient, pour les prestataires publics et privés, l’utilisation rationnelle et efficace de ressources limitées du gouvernement et des ménages, tout en appliquant des mécanismes de marché.



Lançant officiellement l’atelier, le secrétaire général du ministère de la Santé, Ismail Bahar Bachar explique que ce projet couvre huit provinces, à savoir : Batha, Guéra, Mandoul, Logone Oriental, Tandjilé, Mayo kebbi est, Wadi Fira et Ennedi Est. Ces provinces couvrent 54 districts sur le 138 que compte le pays.



Le représentant du ministre de la Santé rappelle que cet atelier est une occasion de réunir tous les acteurs afin d’avoir une même lecture, pour répondre aux défis sanitaires du pays. Ismail Bahar Bachar souligne que le moment actuel n’est pas celui de faire les discours, mais de travailler pour un service de santé de durabilité. Il a exhorté les acteurs, sur le terrain de la mise en œuvre, de donner le meilleur d’eux-mêmes pour la réussite de ce projet.



« Le ministère de la Santé publique et ses partenaires portent une attention primordiale à ce projet et nous continuions à suivre davantage », conclut le SG Ismal Bahar. Il faut rappeler que ce projet entre dans le cadre du programme d’amélioration des performances du système de santé que le Tchad a initié depuis 2011, via le FBP.





