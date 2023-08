Tchad : le ministère des Armées réceptionne le nouveau matériel de guerre aéronautique

Le 9 août 2023, le ministre des Armées, des Anciens combattants et Victimes de guerre, le général d’armée Daoud Yaya Brahim, a présidé la cérémonie de réception de matériels aéronautiques de guerre de fabrication turque, à la base militaire Adji Kosseï de N’Djamena.



Cet événement marque une étape majeure pour l'Armée de l'air tchadienne, avec la réception d'importants équipements comprenant des avions de combat, des drones et des munitions.



A cette occasion, le ministre des Armées a exprimé son enthousiasme : « Avec l’acquisition de ces avions et drones, l’Armée de l’air tchadienne franchit une étape très importante de son histoire ».



La cérémonie de réception a été marquée par la présence de hauts responsables et cadres de l’armée tchadienne, ainsi que du ministre des Finances et du Budget. Une délégation turque de grande envergure, incluant le président de l'usine ayant fabriqué les avions et les drones, était également présente pour célébrer ce moment.



La journée a été ponctuée de démonstrations réalisées par les pilotes de l’Armée de l'air tchadienne, mettant en avant les capacités des nouveaux équipements.