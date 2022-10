Tchad : le ministère des Finances et les Douanes se disputent des prérogatives (SYNAD)

Une mainmise sur les affectations rocambolesques des policiers, gendarmes, militaires et agents d'autres corps, est susceptible de mettre les douaniers au chômage. C'est ainsi que le SYNAD, inquiet de la situation de ses membres, a décidé d'échanger avec le ministre des Finances sur l'annulation de ce décret, afin de garantir les acquis de ses agents.



Le ministre des Finances a précisé que ce décret vise d'une part, à mettre de l'ordre dans les nominations par affinité et surtout des nominations fantaisistes par des simples messages sans aucun respect de l'orthodoxie administrative. D'autre part, cela vise à réduire les pouvoirs exorbitants et sans limite du directeur général des douanes. Pourtant, le ministre des Finances occupait ce poste depuis plus de 3 ans, conclut-il.