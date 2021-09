Tchad : le ministère des Mines vulgarise l’importance du secteur et recueille les préoccupations

L'importance du secteur minier était au centre d'un atelier du 20 au 21 septembre au Ledger Plaza à N'Djamena. Le Tchad est potentiellement riche en terme de ressources minérales, particulièrement l’or et les minéraux tels que le cuivre, le zinc, le plomb, le chrome, le nickel, l’argent, l’uranium ou encore le manganèse.



"Le secteur des mines est méconnu par la majorité de la population tchadienne, surtout les textes qui régissent le domaine", explique le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim. Il annonce une vaste opération de vulgarisation au plan national dans les prochains jours.



​Différents acteurs ont échangé sur les problèmes qui minent le secteur minier, notamment les incompréhensions autour de l'orpaillage. Ils ont formulé des recommandations axées sur la vulgarisation du Code minier.



Le ministre a assuré que son département ministériel portera la voix de toute la population aux plus hautes autorités afin de trouver des solutions. Il a évoqué la nécessité d’éviter à tous ces jeunes orpailleurs de partir au Nord pour des aventures mettant parfois en péril leur vie.



Le gouvernement vise une gestion rationnelle de ses ressources naturelles et a mis en place ces dernières années des structures pour accompagner sa politique minière. L’on note notamment le Comptoir national de l’or et des métaux précieux, le cadastre minier mais aussi la Société nationale des mines et géologie (SONAMIG).