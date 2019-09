Tchad : le ministre Kalzeubé Pahimi promet une prime aux SAO en cas de victoire

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Pahimi Deubet, à la tête d’une importante délégation de la Présidence, a rendu visite ce matin à l'équipe de football des SAO du Tchad et au staff technique, au Radisson Blu.



A quelques heures de la rencontre avec les crocodiles du Nil au stade Idriss Mahamat Ouya, la délégation de la Présidence a galvanisé l'équipe tchadienne de football qui joue un match s'inscrivant pour le tour préliminaire de la coupe du monde 2022 au Qatar.



« Mouillez le maillot, faites retentir l’hymne national, à l’issue de 90 mm. Le premier sportif tchadien Idriss Déby et le Tchad dans son ensemble vous soutiennent. Le ballon est rond, l’impossible n’est pas tchadien », a déclaré Kalzeubé Pahimi Deubet.



Aux noms de ses coéquipiers, le capitaine de l’équipe nationale, Ngar Ezéchiel Ndouassel a promis de défendre le bleu, or et rouge avec la hargne du vainqueur, la fougue du tchadien et la conviction de la victoire.



Le sélectionneur national, Emmanuel Tergoat s'est dit galvanisé par la visite de la délégation de la Présidence de la République.



Le ministre Kalzeubé Pahimi Deubet a promis une prime "dont le montant est gardé secret", en cas de victoire des SAO du Tchad contre les Crocodiles du Nil.