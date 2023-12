Tchad : le ministre Laoukein Médard lance la campagne pour le référendum au Logone Occidental

Des représentants de toutes les couches sociales des quatre départements de la province ont participé à cet événement. Le président du comité d'organisation, Barkembaye Nathanael, a salué l'engagement massif des participants en faveur du référendum, le qualifiant de geste patriotique essentiel pour le développement de la province du Logone Occidental.



Le ministre Laoukein Kourayo Médard a encouragé la population à voter "oui", soulignant que c'est la clé pour relancer le développement socioéconomique de la province. Il a fait part de son changement de perspective, ayant autrefois été un opposant déterminé, mais ayant choisi de participer au Dialogue National Inclusif et Souverain pour favoriser le changement.



Le ministre a insisté sur l'importance de soutenir les autorités de transition, citant des projets prioritaires tels que la construction d'un stade, l'école de Ndoumbeur, l'hôpital de Déli, et un abattoir destiné à servir la population locale.



Selon lui, la nouvelle constitution présente plusieurs avantages : l'élection des gouverneurs et des préfets par la population, la mise en place d'un Cenat, la gestion locale des finances, et la création d'une fonction publique locale, contribuant ainsi à la réduction du taux de chômage.



Les autorités départementales ont été mandatées pour initier la campagne dans leurs circonscriptions respectives, qui s'étendra sur une dizaine de jours.