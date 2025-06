Tchad : le ministre de l’Aménagement du territoire dénonce l’incivisme et le manque de moyens

Le ministre de l’Aménagement du territoire, Mahamat Assileck Halata, s’est rendu ce mardi 11 juin 2025 sur les sites des travaux de curage des caniveaux et d’un canal, situés respectivement dans les quartiers Moursal et Amriguébé, à N’Djamena.



L’objectif est de constater l’évolution des travaux engagés dans le cadre de la prévention des inondations, à l’approche de la saison des pluies. Au terme de cette visite, le ministre a exprimé sa préoccupation face à plusieurs difficultés entravant le bon déroulement des opérations.



Selon lui, l’incivisme de certains citoyens, qui continuent à jeter des déchets dans les caniveaux fraîchement nettoyés, compromet les efforts consentis par les services techniques. « Tant que la population ne change pas de comportement, les actions que nous menons resteront inefficaces », a-t-il déclaré.



Outre ces actes de sabotage, le ministre a également pointé le manque de matériel adéquat et de ressources logistiques comme un frein majeur à l’efficacité des interventions. Il a reconnu que sans une dotation suffisante en équipements et en moyens humains, les objectifs fixés ne pourront être atteints dans les délais impartis.



Face à cette double problématique, Mahamat Assileck Halata a promis d’adopter une approche plus ferme. Des mesures répressives pourraient être mises en place à l’encontre des citoyens qui enfreignent les règles d’hygiène et de salubrité publique. Il a par ailleurs appelé à une prise de conscience collective, soulignant que la lutte contre les inondations ne peut être gagnée sans une implication active des populations.



Cette visite s’inscrit dans une série d’actions menées par les autorités pour renforcer la résilience de la capitale tchadienne face aux aléas climatiques, notamment les inondations qui, chaque année, causent d’importants dégâts matériels et humains.